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عناوين الصحف ليوم الجمعة 13 كانون الأول 2024

13
DECEMBER
2024
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الأخبار: لبنان والحدث السوري: أسئلة حول المقاومة والاقتصاد والاجتماع والحرّيات

90 ألفاً دخلوا إلى لبنان خلال أيام وتمييز بين النازحين: أزمة النزوح تتفاقم ومخاوف من أحداث أمنية؟
سوريا: كباش إقليمي دولي على المكاسب

 

 

 


الديار: الخيام محررة من الاحتلال... ضغط اميركي والمقاومة تراقب
المناورات الرئاسية مستمرة و«معراب» ترفع سقف شروطها
قلق حول سوريا و«اسرائيل الكبرى» تدغدغ احلام نتانياهو

 

 



البناء: سوليفان: نقترب من اتفاق حول غزة… ومتمسكون بالقوات الكردية في سورية / الحوثي: مشروع الشرق الأوسط الجديد قائم على التفتيت والفتن الطائفية والعرقية / الاحتلال ينتهك الاتفاق في الخيام بعد الانسحاب ودخول الجيش تحت أعين الرعاة

 

 

 

اللواء: السباق الرئاسي ينطلق.. وكتل المجلس تتحول إلى خلايا نحل!
برّي يطلب من فريق الهدنة منع الانتهاكات الإسرائيلية.. وسوريون دخلوا من المصنع وغادروا من المطار

 

 

 


النهار: حمى 9 كانون: "مشاورات كواليس" حول الأسماء... توسيع انتشار الجيش والانتهاكات الإسرائيلية متواصلة

 

 

 


الجمهورية: تصميم على جلسة ناجزة
قادة سوريا الجدد يواجهون الصراعات

 

 

 

l'orient le jour: Malgré la peur, les chrétiens de Damas rassurés par les premiers signaux de HTC

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: «مهرّب» أرشيف التعذيب السوري يكشف هويته لـ«الشرق الأوسط»
«الشاهد التوأم» مع «قيصر» قال إن دماء الضحايا انتصرت بسقوط الأسد... وحذر السلطة الجديدة من تجاهل المحاسبة

 

 

الأنباء الكويتية: مرشحون لجلسة 9 يناير: اثنان جديان يواجهان بتحفظات وآخران مرنان والسباق مستمر والكلمة الأميركية فاصلة

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