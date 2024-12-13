أسرار الصحف ليوم الجمعة 13 كانون الأول 2024

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسي أوروبي في بيروت إنه بالقياس للفارق بين المناخ الإعلامي المتعلق بالمعتقلين اللبنانيين في سورية والحقائق التي أظهرتها الأحداث فإن الدول الأوروبية لن تتسرّع بتبني ما تشهده شاشات القنوات العربية من تقارير عن السجون ليس فيها إلا روايات وأرقام بلا توثيق وسوف تنتظر قيام الهيئات المعنية بهذا الملف أوروبياً وأممياً بتوثيق وإصدار تقارير يمكن الاعتماد عليها للإدلاء بموقف قانونيّ منها.

كواليس

أشاد سفير دولة أوروبيّة بالصبر الذي يتبعه حزب الله في التعامل مع الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، لأن ذلك يسهّل الحفاظ على الاتفاق من جهة ويمنح الحزب مصداقية في التعهدات التي يقطعها من جهة مقابلة، مستغرباً السلوك الإسرائيلي الذي يُحرج الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية بإظهار أن سلاح المقاومة هو الذي يحمي الجنوبيين، لكنه يُحرج المجتمع الدولي وأميركا خصوصاً بإظهار أن لا قيمة للضمانات التي تقوم بتقديمها حول ضبط الانتهاكات الإسرائيلية بما يُقدّم خدمة كبرى تعزّز منطق حزب الله دون أن يحقق لـ»إسرائيل» أي مكاسب.

اللواء: أسرار

لغز

توقف التعامل نهائياً لدى غالبية شركات تحويل الأموال بعد خضة الـ50 دولاراً المزيفة، وترك المجال مفتوحاً أمام البيع والشراء عبر السوبر ماركات والمحلات التجارية.

غمز

لم يتمكن رئيس تيار معروف من انتزاع كلمة حول الشخصية البديلة لمرشحَين يعارضهما، من قِبل مرجع كبير..

همس

تخشى مصادر معنية من إشكالات حدودية على خلفية النزوح باتجاه لبنان، والسماح لمجموعات بالدخول والمغادرة عبر المرافق الشرعية..