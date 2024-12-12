حركة الناصريين المستقلين المرابطون: جيشنا هو جيش الشرف والتضحية والوفاء

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أصدرت حركة الناصريين المستقلين المرابطون البيان التالي:

أولاً: اليوم يتقدم جيشنا الوطني إلى حدودنا الجنوبية، للقيام بواجبه الأساسي، وتحمّل مسؤولياته الوطنية، في تأمين السيادة واستعادة الكرامة الوطنية وتحقيق الاستقلال الحقيقي، في مواجهة العدو الاسرائيلي.

إن دخول أبناؤنا في الجيش الوطني إلى بلدة الخيام، بلحمه ودمه، وإرادته في القتال من أجل وطنه بإمكانياته المعدومة، يؤكد المؤكد أن جيشنا هو جيش الشرف والتضحية والوفاء، وجيش كل لبنان، العابر للطوائف والمذاهب.

ثانياً: إن ما يجري من حولنا في جغرافية المشرق العربي، من متغيرات تاريخية وخاصة ما يجري على جغرافية سورية، يدفعنا جميعاً في لبنان الوطن، إلى الوقوف مع جيشنا قيادة وضباطاً ورتباء وأفراداً، في مواجهة التطورات الخطيرة، في كل الاتجاهات الاستراتيجية، وأن يكون شغلنا الشاغل اليوم على كافة المستويات السياسية والأمنية، هو تأمين المقومات الأساسية لتسليح جيشنا اللبناني، ليصوننا ويحمينا ويؤمن مستقبل أولادنا.