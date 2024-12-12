البستاني يلتقي الجميّل لبحث آخر المستجدات على الساحة اللبنانية

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زار النائب الدكتور فريد البستاني رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا، حيث تم مناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي والأوضاع الراهنة في لبنان. اللقاء حضرته أيضاً عضو المكتب السياسي المحامية ريتا بولس، وتناول أهمية تعزيز الجهود لإنقاذ لبنان من الأزمات التي يعاني منها، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي. كما شدد المجتمعون على ضرورة إيجاد حلول سريعة وعملية لاستعادة استقرار البلاد وتعزيز العمل المشترك من أجل تجاوز التحديات الراهنة وبناء مستقبل أفضل للبنان.