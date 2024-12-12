أمّ وطفلتها مفقودتان منذ الثلاثاء..!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، اليوم الخميس، بلاغ جاء فيه: "تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة والدة وطفلتها اللتين فُقدتا في تاريخ 10-12-2024.

أمينة حكمت محمود (مواليد 1992، سورية الجنسية)

أنجيلينا شمعون حملايا (مواليد 2020، لبنانية الجنسية)

حيث غادرتا منزلهما الكائن في بلدة ذوق مصبح / شارع العويني، إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعودا حتى تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات حول مكان وجودهما، الاتصال بفصيلة ذوق مصبح في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم التالي: 233012-09 للإدلاء بأي معلومات قد تكون مفيدة".