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أمطار وانخفاض في الحرارة وثلوج!

12
DECEMBER
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  
غائما اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة، تشتد احيانا شمالا  مع احتمال حدوث برق ورعد ،كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1800 متر، تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس مساء فيتحول الى غائم جزئيا.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة:  
 طقس متقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز حاليا شمال البحر الاسود، يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا شمال البلاد بشكل خاص، ويستمر تأثيره حتى مساء غد الجمعة حيث يستقر الطقس تدريجيا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، وبين 10 و 19 في محطة طرابلس، وبين  4  و 14 في زحلة.  

-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:  
غائم جزئيا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم ، تهطل أمطار متفرقة شمالا، ومن المتوقع ان تشتد احيانا خلال الليل مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة يرتفع معها موج البحر، وتتساقط الثلوج بشكل متفرق على ارتفاع 2200 متر.
الجمعة:  
غائم اجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة، تشتد احيانا شمالا  مع احتمال حدوث برق ورعد ،كما تنشط الرياح وتتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1800 متر، تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس مساء فيتحول الى غائم جزئيا.
السبت:  
غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية واستقرارها في المناطق الداخلية، كما يتكون الضباب على المرتفعات
الأحد:  
قليل الغيوم اجمالا مع بداية ارتفاع بدرجات الحرارة .

-الحرارة على الساحل من 13 الى 19 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الداخل من 4 الى 13 درجة.
-الرياح السطحية:  جنوبية شرقية الى جنوبية نهارا، تتحول الى جنوبية غربية ليلا سرعتها بين 15و 35 كم/س.
-الانقشاع: متوسط، يسوء خلال الليل بسبب الضباب على المرتفعات.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:  21 درجة.
-الضغط الجوي:  764 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس:  6,34
-ساعة غروب الشمس:   16,30

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