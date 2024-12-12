نقلاً عن البطريرك الراعي العائد من باريس: الطبخة الرئاسية نضجت

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الأنباء الكويتية: قال مصدر نيابي بارز لـ «الأنباء» إنه لمس «من خلال التواصل مع الكتل النيابية ليونة في مواقف معظم الأطراف، وأن هناك نية لدى القوى السياسية بالتقدم خطوة نحو التوافق وإنجاز الاستحقاق الرئاسي».

ونقل المصدر عن البطريرك الماروني بشارة الراعي قوله أمام زواره إنه خلال زيارته إلى باريس، بدعوة رسمية من الرئاسة الفرنسية للمشاركة في احتفال إعادة افتتاح كنيسة نوتردام، لمس من خلال اللقاءات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار الضيوف ومنهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن «الطبخة» الرئاسية قد نضجت.

وشددت المصدر على أنه «ليس هناك موانع او عوائق خارجية يمكن أن تقف بوجه انعقاد المجلس لانتخاب الرئيس، بل على العكس فإن هذا الأمر مطلب عربي ودولي، وخير دليل تحرك اللجنة الخماسية التي تمثل جميع القوى الفاعلة في هذا الإطار».