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مع تشكيل حكومة سورية انتقالية دعوة اللاجئين للعودة

12
DECEMBER
2024
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وكالات: رغم أن الحكومة السورية المؤقتة برئاسة محمد البشير؛ جاءت من لون واحد لكنها دعت السوريين اللاجئين في الخارج إلى العودة والمشاركة في إعادة بناء البلاد.


وفي مقابلة مع البشير أجرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا، أكد على أهمية عودة اللاجئين لاستعادة كرامة وفخر سوريا الجديدة، مشيرا إلى التركيز على إعادة الأمن والاستقرار في جميع المدن السورية ومحاكمة مجرمي الحرب.


من جانبه، أشار الزعيم الإيراني، علي خامنئي، إلى أن سقوط النظام السياسي في سوريا جاء نتيجة لخطة مدبرة من الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا على الدور الذي لعبته السياسات الخارجية في تغيير النظام بسوريا.


وفي سياق متصل، أوضح أبو محمد الجولاني، قائد هيئة تحرير الشام أنه لا داعي للقلق من حدوث حرب أخرى، مؤكدا أن الشعب السوري مرهق من الصراعات وأن الأولوية الآن هي للتنمية وإعادة الإعمار، وطمأن الجولاني طمأن الدول الأجنبية بأن مصادر التهديد السابقة زالت، وأن البلاد تتجه نحو مستقبل أكثر استقرارا حسب زعمه.


تأسست جبهة النصرة عام 2011 كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا بقيادة أبو محمد الجولاني، وفي عام2013 أعلنت جبهة النصرة ولاءها لتنظيم القاعدة بعد انفصالها عن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وفي يوليو 2016 أعلنت فك ارتباطها بتنظيم القاعدة وتغيير اسمها إلى جبهة فتح الشام، في محاولة لتحسين صورتها والتقرب من الفصائل السورية الأخرى.


في 28 كانون الثاني 2017 تم الإعلان عن تشكيل هيئة تحرير الشام من اندماج عدة فصائل، أبرزها جبهة فتح الشام، حركة نور الدين الزنكي، لواء الحق، جبهة أنصار الدين، وجيش السنة، قاد الهيئة في البداية أبو جابر الشيخ، ثم تولى أبو محمد الجولاني القيادة لاحقا.


في يوليو 2017 انفصلت حركة نور الدين الزنكي عن هيئة تحرير الشام بعد خلافات داخلية 2022 قدّر تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدد مقاتلي هيئة تحرير الشام بحوالي 10,000 مقاتل.

 

تُصنَّف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية من قبل عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، والاتحاد الأوروبي، نظرا لممارساتها على الأرض.

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