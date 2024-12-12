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عناوين الصحف ليوم الخميس 12 كانون الأول 2024

12
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الأخبار: لبنان يفعّل ورشة البلوكات النفطية من دون منة توتال

بدء انسحاب بطيء لجيش العدو بإشراف أميركي
باسيل: لمرشح يرضي القوات وحزب الله
سوريا... إسرائيل تبدأ مخطط التهجير

 

 

 

الديار: الرئيس المنتظر: هل تُحسم التسوية قريباً؟
اردوغان ينتظر ثمن ما في سوريا: هل تكون حلب الجائزة؟

 

 


اللواء: الحدث السوري يثبِّت قرار انتخاب الرئيس في 9 ك2
8 مرشحين يتحركون.. وقائد المنطقة الوسطى عند عون.. واكتظاظ ضاغط عند المصنع

 

 

 

البناء: الأمم المتحدة تقر بغالبية جمعيتها العامة وقفاً فورياً دائماً لإطلاق النار في غزة / انسحاب الاحتلال من الخيام ومحيطها وانتشار الجيش اللبناني يمهّد لعودة السكان / «القومي» يدعو للتمسك بوحدة النسيج الاجتماعي في سورية لمواجهة أطماع الاحتلال

 

 

 

النهار: بري و"الخماسية": 9 كانون الثاني للانتخاب... الجيش يدخل الخيام إيذاناً ببدء انتشاره الواسع

 

 

 

الجمهورية: واشنطن وباريس: لإنتخاب عاجل
الخماسية تلاقي بري

 

 


l'orient le jour: « On veut passer à autre chose » : à Damas, la vie reprend, sous l'oeil vigilant des rebelles

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: السعودية مونديالية في 2034... «أهلاً بالعالم»
ملايين المواطنين في الميادين والساحات العامة عاشوا لحظة الإعلان التاريخية

 

 

الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء» نقلاً عن البطريرك الراعي العائد من باريس: الطبخة الرئاسية نضجت
بري وضع دولاً كبرى أمام دقة الوضع اللبناني وحصل على تأييد لعقد جلسة 9 يناير وفتح الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية

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