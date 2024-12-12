عناوين الصحف ليوم الخميس 12 كانون الأول 2024

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الأخبار: لبنان يفعّل ورشة البلوكات النفطية من دون منة توتال

بدء انسحاب بطيء لجيش العدو بإشراف أميركي

باسيل: لمرشح يرضي القوات وحزب الله

سوريا... إسرائيل تبدأ مخطط التهجير

الديار: الرئيس المنتظر: هل تُحسم التسوية قريباً؟

اردوغان ينتظر ثمن ما في سوريا: هل تكون حلب الجائزة؟



اللواء: الحدث السوري يثبِّت قرار انتخاب الرئيس في 9 ك2

8 مرشحين يتحركون.. وقائد المنطقة الوسطى عند عون.. واكتظاظ ضاغط عند المصنع

البناء: الأمم المتحدة تقر بغالبية جمعيتها العامة وقفاً فورياً دائماً لإطلاق النار في غزة / انسحاب الاحتلال من الخيام ومحيطها وانتشار الجيش اللبناني يمهّد لعودة السكان / «القومي» يدعو للتمسك بوحدة النسيج الاجتماعي في سورية لمواجهة أطماع الاحتلال

النهار: بري و"الخماسية": 9 كانون الثاني للانتخاب... الجيش يدخل الخيام إيذاناً ببدء انتشاره الواسع

الجمهورية: واشنطن وباريس: لإنتخاب عاجل

الخماسية تلاقي بري



l'orient le jour: « On veut passer à autre chose » : à Damas, la vie reprend, sous l'oeil vigilant des rebelles

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: السعودية مونديالية في 2034... «أهلاً بالعالم»

ملايين المواطنين في الميادين والساحات العامة عاشوا لحظة الإعلان التاريخية

الأنباء الكويتية: مصدر لـ «الأنباء» نقلاً عن البطريرك الراعي العائد من باريس: الطبخة الرئاسية نضجت

بري وضع دولاً كبرى أمام دقة الوضع اللبناني وحصل على تأييد لعقد جلسة 9 يناير وفتح الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية