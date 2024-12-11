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فرنجيه إستقبل "اللقاء النيابي المستقل" ونقاش حول ضرورة امتلاك رئيس الجمهورية القدرة لقيادة المرحلة المقبلة

11
DECEMBER
2024
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استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي "اللقاء النيابي المستقل" الذي ضم النواب: الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، سيمون ابي رميا وآلان عون، في حضور الوزير السابق يوسف فنيانوس.

اثر اللقاء، أكد النائب عون "ان الزيارة هي في اطار استكمال اللقاءات مع الكتل النيابية من أجل البحث في عملية فتح ثغرة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، لاسيما قبل موعد الجلسة الانتخابية في 9 كانون الثاني المقبل ولحساسية المرحلة وضرورة أن يحجز لبنان موقعا له في الشرق الأوسط الجديد".

وأشار الى "ان النظرة المشتركة مع رئيس تيار "المرده"، فالمطلوب ليس خيال صحراء او من دون حد ادنى من الشرعية وان يمتلك الشخصية والقدرة اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة من اصلاحات ومواكبة للتحديات".

ولفت الى انه "حصل نقاش عميق حول الخيارات المطروحة في المرحلة المقبلة وستستكمل النقاشات لجمع اكبر عدد ممكن من القوى السياسية من كل الاطراف ولو كانت في مرحلة خصومة لان لبنان انطلق نحو مرحلة استقرار ولم شمل ولا يجوز العمل على تسجيل نقاط واعادة انتاج منطق المحاصصة بل الانطلاق نحو تجربة جديدة لان طريقة ادارة البلد السابقة لم تعد صالحة او على قدر تطلعات اللبنانيين".

وختم النائب عون :"أن لدى فرنجيه الادراك والوعي والحرص على مصلحة لبنان وهو رجل اصيل وكل همه لبنان".

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