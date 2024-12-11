"التبعية والاستزلام والعمالة"... تغريدة نارية من الصحناوي!

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كتب النائب نقولا الصحناوي عبر حسابه على منصة "اكس":

في ظل الاحتلال السوري، تحالف البعض معه ضد من قال لهم إنّ الوجود خارج إطار الحرية ليس إلا شكلاً من أشكال الموت. ثم يوم قرّر الجنرال عون مقاومة الاحتلال سلمياً، اتهموه بخدمة المشروع الإسرائيلي. وحين انسحب الجيش السوري، لم يترددوا في اتهامه بالعمالة لسوريا. وعندما دعا إلى عدم تحويل لبنان إلى وطن بديل للسوريين، وصفوه بالعنصرية. ليست المشكلة عند البعض في الاحتلالات بحد ذاتها، بل في وجود شخص حر بينهم يرفض أن يكون شريكهم في التبعية والاستزلام والعمالة.