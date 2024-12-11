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ميقاتي في مدريد.. سانشيز: دعم إضافي للجيش اللبناني!

11
DECEMBER
2024
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي محادثات مع رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز قبل ظهر اليوم في مقر الحكومة الاسبانية في مدريد.
 
وشارك في اللقاء سفيرة لبنان في اسبانيا هاله كيروز وسفير اسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو ومستشار  رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
 
وتم خلال الاجتماع عرض العلاقات الثنائية ببن البلدين والوضع الراهن لبنان والمنطقة.

وقد شكر ميقاتي إسبانيا على "وقوفها الدائم الى جانب لبنان والدعم الذي تقدمه للبنان على الصعد كافة، لا سيما عبر إدراج لبنان على لائحة أولويات التعاون الانمائي، وعلى مشاريع التنمية التي تقوم بها الوكالة الإسبانية في لبنان".
 
كما نوه  بالدور الذي تقوم به الكتيبة الإسبانية العاملة في إطار القوة الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل". وأشاد  ب"الدور البناء الذي يقوم به قائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لاثارو. 
 
وجدد تأكيد التزام لبنان بالقرار الدولي الرقم 1701 والتشديد على أولوية التزام اسرائيل قرار وقف اطلاق النار والانسحاب من البلدات الجنوبية ومن ثم العمل على تنفيذ القرار  1701 كاملا. 
 
رئيس وزراء اسبانيا
بدوره، عبر رئيس وزراء اسبانيا عن دعم لبنان وتمنى "ان تنعكس التطورات الراهنة بشكل ايجابي على لبنان واستقراره. وقال":ان اسبانيا تثمن تشديد الحكومة اللبنانية على التعاون الوثيق بين الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، وان يحصل استقرار طويل الامد  في جنوب لبنان كمقدمة للوصول الى حل دائم".
 
أضاف :"ان لبنان هو من الجهات الفاعلة الرئيسية التي تريد إسبانيا التعاون معها، وهو سيظل على لائحة الاولويات للتعاون الانمائي  للمرحلة المقبلة".
 
وكشف "ان اسبانيا ستقدم دعما إضافيا للجيش".

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