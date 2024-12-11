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أمطار مع انخفاض في الحرارة وثلوج..!

11
DECEMBER
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم اعتبارا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات وترتفع نسبة الرطوبة ، فتنشط الرياح ويرتفع موج البحر الى ما يقارب 1,5 امتار، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار محلية ليلا، بخاصة في المناطق الشمالية يرافقها برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، و يتشكل الضباب الكثيف على الجبال و تسوء معه الرؤية.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية حتى مساء الخميس، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا شمال البحر الاسود يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا ويستمر تأثيره حتى مساء الجمعة فيعود ويتحسن تدريجيا.  

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول: بين 13 و 21 في بيروت، وبين 10 و 19 في محطة طرابلس، وبين  4 و 14 في زحلة .   

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:  

غائم اجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل.

الخميس:  

غائم جزئيا يتحول تدريجيا الى غائم اعتبارا من بعد الظهر مع اقتراب المنخفض الجوي، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات وترتفع نسبة الرطوبة ، فتنشط الرياح ويرتفع موج البحر الى ما يقارب 1,5 امتار، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار محلية ليلا، بخاصة في المناطق الشمالية يرافقها برق ورعد، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر، و يتشكل الضباب الكثيف على الجبال و تسوء معه الرؤية.

الجمعة:  

غائم اجمالا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية مع برق ورعد،  تنشط الرياح و تترافق مع ارتفاع موج البحر (1,5 امتار). تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر ،تخف الأمطار تدريجيا بدءا من بعد الظهر ويتحول الطقس ليلا الى غائم جزئيا مع استمرار لظهور الضباب على المرتفعات.

السبت:  

غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل و على الجبال و دون تعديل في الداخل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 14 الى 21 درجة ، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الداخل من 6 الى 15 درجة.

-الرياح السطحية:  غربية الى شمالية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع:  جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 45 و 70%.

-حال البحر:   منخفض ارتفاع الموج الى مائج احيانا (ارتفاع الموج ما يقارب 0.5 امتار)، حرارة سطح الماء:   21 درجة.

-الضغط الجوي:  767  ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:   6,32

-ساعة غروب الشمس:  16,30

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