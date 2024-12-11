"إن بي سي" عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن تدرس رفع "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب

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في ظل التطورات الأخيرة الحاصلة في سوريا وسيطرة الجماعات المعارضة المسلحة على الحكم.. الإدارة الأميركية تدرس رفع "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب قريباً.

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفع "هيئة تحرير الشام" من قائمة الإرهاب، بحسب ما قاله مسؤولان في الإدارة الحالية ومسؤول أميركي كبير سابق لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أمس الثلاثاء.

وقال المسؤول السابق إن الهدف من المناقشات هو "إنشاء مسار للعالم للتفاعل مع الحكومة الجديدة". وفي حين قال مسؤولان إن الإدارة تتطلع إلى رفع التصنيف "قريباً"، قال آخر إن المناقشات لا تزال في مراحلها المبكرة