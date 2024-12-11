عناوين الصحف ليوم الأربعاء 11 كانون الأول 2024

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الأخبار: تراجع الإهتمام الدولي "بهندنة الجنوب"

سوريا... صراع اليوم التالي

الديار: جعجع في طريقه الى بري... هل تنقذ الزيارة جلسة 9 كانون الثاني؟

تواصل لبناني ــ سوري «غير رسمي»

«المعارضة» السورية تستعجل الخطوات السياسية... وإسرائيل تشن عدواناً غير مسبوق

البناء: الاحتلال يواصل استباحة سورية بالتوسّع والغارات… وإدانة عربيّة أمميّة خجولة / فشل التأجيل ونتنياهو أمام المحكمة بتهم فساد ورشى و3 جلسات أسبوعياً لشهور / اهتمام لبنانيّ يقوده برّي وميقاتي بالحدود والاستحقاق الرئاسيّ وتطبيق الـ 1701



النهار: رموز النظام الأسدي المخلوع إلى لبنان؟ "الخماسية" وبري غداً مفاتحة بالأسماء

اللواء: بوصلة الرئاسة بالإتجاه الصحيح.. وإسرائيل تتمادى بانتهاكات وقف النار

برّي: المتغيرات السورية لن تؤثر على جلسة انتخاب الرئيس.. واستنفار للجيش عند الحدود الشرقية

l'orient le jour:« Pire qu’un abattoir humain » : voyage au bout de l’enfer de Saydnaya

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: قوات المعارضة «تحسم» معركتي دير الزور ومنبج شمال شرق سوريا

الأنباء الكويتية: ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى الواجهة بمقاربة حذرة

مسعى رئاسي على خطين وترجيح الانتخابات 9 يناير