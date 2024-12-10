" تفكيك المحور مستمر.." . ماذا كشف سامي كليب؟

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كتب الإعلامي سامي كليب عبر صفحته ما يلي :" بعد ان تراجعت هجمات الفصائل العراقية ، إسرائيل تستعد لهجوم على اليمن، في أعقاب نحو 250 غارة على سورية في خلال يومين. تفكيك المحور مستمر حتى ‎إيران، التي ستكون امام خيارين ، اما المواجهة الخطيرة، او القبول بصفقة من موقع ضعف مع ‎ترامب توقف كل برنامجها النووي وتحصرها داخل حدودها.



‏ما حصل من زلزال في الشهور الماضية، يطرح أسئلة جدية :

ماذا يمنع إسرائيل من الارتداد مجددا ضد الحزب بعد ان قطعت طريق الامداد الايراني وارتفعت اللهجة ضده في الداخل ؟

ماذا يمنع انتعاش المشروع الإسلامي مجددا في دول عربية بصيغة جديدة ؟

هل ما زال الاحتلال يقبل بالتفاوض حول دولتين في فلسطين، ام كما قال نتنياهو للروس ان لا حاجة لذلك وان الامر الواقع يناسبه ؟

هل ثمة ما يمنع بعد الرئيس التركي من القضاء على المشروع الكردي في سورية طالما ان المصلحة الأميركية ستكون مع الادارة الجديدة لسورية ومع انقرة ؟؟

النقاش المحترم حول هذه الاسئلة يفيد اكثر من المهاترات عديمة الفائدة."