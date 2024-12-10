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"ليس هو"... حقيقة صورة المعتقل علي العلي!

10
DECEMBER
2024
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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم السبت الماضي، صورة لرجل في العقد الخامس من عمره، قيل أنه يدعى علي العلي من بلدة تاشع العكارية، والذي جرى اعتقاله منذ 39 عامًا، وذلك بعد خروج المعتقلين من سجن حماة المركزي.

وفي إطار التحقق من صحة الخبر، تواصل فريق التدقيق في "الوكالة الوطنية" مع عائلة العلي، حيث سافر شقيقه عامر العلي إلى سوريا للتحقق من الأمر، وبعد حديثه مع الشخص الذي ظهرت صورته، تبين أن الرجل ليس الشقيق العكاري، بل هو أحد المعتقلين السوريين.

وكانت قد تضاربت المعلومات عن عودة معتقل لبناني من سوريا إلى لبنان، يُدعى علي حسن العلي، بعد أكثر من 35 عاماً على فقدانه، حيث تم تداول صورة لرجل ملتحِ يعتمر قبعة، عرّف عن نفسه لمن قابلهم بأنّه من بلدة تاشع العكارية، فور خروجه من سجن حماة المركزي.

ووفق المعطيات، كان العلي مفقوداً منذ العام 1985 في مدينة طرابلس، وكان عمره آنذاك حوالى 18 سنة، كما ذكر شقيقه معمر أن الجيش السوري أوقف أخاه حينذاك عند حاجز المدفون كونه أحد مناصري "حركة التوحيد" الإسلامية في تلك الفترة.

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