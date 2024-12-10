طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد اقلاع طائراتها الى هذه الدول...!

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان" تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الأربعاء الواقع فيه 11 كانون الاول2024 من بيروت الى كل دبي وعمان والرياض والكويت وبغداد لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية.
- الرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها ليوم الأربعاء 11 كانون الأول هي وفق الجدول التالي:
توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة
06:35 07:20 دبي بيروت ME426
07:00 07:50 عمان بيروت ME310
10:30 11:00 بيروت عمان ME311
07:35 08:25 الرياض بيروت ME424
07:55 08:40 الكويت بيروت ME404
14:55 15:55 بغداد بيروت ME322
15:30 16:15 دبي بيروت ME428
17:05 17:55 الرياض بيروت ME422
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- سيتم تقديم مواعيد إقلاع ME310 / ME311 من كل من بيروت وعمان
على ان تبقى مواعيد اقلاع رحلات العودة وجميع الرحلات الاخرى في موعدها المجدول سابقاً".