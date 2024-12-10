"رفع الأنقاض"... اليكم آخر المستجدات!

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تابع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه، ملفات أشغال مسح الأضرار ورفع الأنقاض جراء العدوان 2024 وعقد لذلك إجتماعا في مكتبه في الوزارة، في حضور رئيس الهيئة العليا للاغاثة العميد بسام النابلسي، رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، ممثل عن اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية والاستشاري خطيب وعلمي.

بعد اللقاء، قال حميه:" بناء لتوجيهات الرئيس ميقاتي ومتابعة مع الإدارات المعنية لاستكمال الملفات الادارية والقانونية لموضوع رفع الأنقاض ومسح الاضرار في المناطق التي تعرضت للاعتداءات الاسرائيلية، تم انجاز دفاتر الشروط لأشغال تلزيم رفع الأنقاض