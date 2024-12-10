"الحزب يجب ان ينأى بنفسه"... الوزير باسيل: لهذا السبب نعارض وصول قائد الجيش للرئاسة

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شدد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه يتعين على "حزب الله" التركيز على قضايا لبنان الداخلية وليس على المنطقة الأوسع.



وقال لرويترز في مقابلة بباريس: "لا نريد اختفاءهم، نريدهم أن يكونوا شركاء في الوطن اللبناني، متساوون معنا في الالتزام بالقواعد والحفاظ على سيادة لبنان، نحن نتفق معهم في الدفاع عن لبنان ودعم القضية الفلسطينية، لكن سياسيا ودبلوماسيا وليس عسكريا".



وشدد باسيل على أن "حزب الله" يجب أن ينأى بنفسه عن "محور المقاومة" المتحالف مع إيران.



وكان باسيل في باريس للاجتماع مع مسؤولين فرنسيين. ولم يفصح ما إذا كان اجتمع بمسعد بولس، المبعوث الإقليمي لدونالد ترامب الذي رافق الرئيس الأميركي المنتخب إلى فرنسا في نهاية الأسبوع الماضي.



من جهة أخرى، أكد باسيل أنه يعارض ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون للرئاسة. وقال إن اختيار عون سيكون مخالفا للدستور وإنه لا يحظي بإجماع بين كل الأحزاب اللبنانية.



وأضاف باسيل: "نحن ضده لأننا لا نراه مناسبا للرئاسة... نحن بحاجة إلى مرشحين قادرين على لم شمل اللبنانيين"، ورفض تحديد أحد بالاسم.