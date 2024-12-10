هذه هي الأسباب التي تدفع لعودة النازحين السوريين! (نقولا الشدراوي)

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اليوم بدأ مسار عودة النازحين السوريين إلى سوريا

لأسباب عدة:

١- انتهت حجة الهروب من التجنيد الإلزامي وخدمة الاحتياط.

٢- انتهت حجة الهروب من استدعاءات ومعاملة أجهزة النظام الأمنية.

٣- سوف يُزال الحصار الدولي والعقوبات الدولية عن سوريا ، بما فيها قانون قيصر ، بالتالي ستعود الدورة الاقتصادية الطبيعية ومعها فرص العمل ، فتزول حجة عدم وجود فرص عمل.

٤- مبدئياً، سوف تتقلص المساعدات الدولية للسوريين خارج سوريا وتزداد داخلها، بالتالي ستزول حجة البقاء للاستفادة من المساعدات

٥- سوف تزال تدريجياً مخيمات النزوح العشوائية فلا يبقى مكان للسكن المجاني

٦- …..الخ

طبعاً كل هذا بشرط الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في سوريا

ومصلحة لبنان واللبنانيين تقتضي العمل على هذا الأمر ، ليس فقط من أجل عودة النازحين ، إنما أيضاً لأن سوريا

- هي البعد التاريخي

- وهي الواقع الجغرافي

- وهي الرئة الإقتصادية

- وهي الممر الاستراتيجي

للبنان

*منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريين في التيار الوطني الحر