هذه هي الأسباب التي تدفع لعودة النازحين السوريين! (نقولا الشدراوي)

اليوم بدأ مسار عودة النازحين السوريين إلى سوريا
لأسباب عدة:
١- انتهت حجة الهروب من التجنيد الإلزامي وخدمة الاحتياط.
٢- انتهت حجة الهروب من استدعاءات ومعاملة أجهزة النظام الأمنية.
٣- سوف يُزال الحصار الدولي والعقوبات الدولية عن سوريا ، بما فيها قانون قيصر ، بالتالي ستعود الدورة الاقتصادية الطبيعية ومعها فرص العمل ، فتزول حجة عدم وجود فرص عمل.
٤- مبدئياً، سوف تتقلص المساعدات الدولية للسوريين خارج سوريا وتزداد داخلها، بالتالي ستزول حجة البقاء للاستفادة من المساعدات
٥- سوف تزال تدريجياً مخيمات النزوح العشوائية فلا يبقى مكان للسكن المجاني
٦- …..الخ
طبعاً كل هذا بشرط الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في سوريا
ومصلحة لبنان واللبنانيين تقتضي العمل على هذا الأمر ، ليس فقط من أجل عودة النازحين ، إنما أيضاً لأن سوريا
- هي البعد التاريخي
- وهي الواقع الجغرافي
- وهي الرئة الإقتصادية
- وهي الممر الاستراتيجي
للبنان
*منسق اللجنة المركزية لعودة النازحين السوريين في التيار الوطني الحر