الامن العام أعلنت حاجتها إلى تطويع ضباط اختصاصيين

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أعلنت المديرية العامة للامن العام في بيان "حاجتها إلى تطويع ضباط اختصاصيين (اطباء، صيادلة، مهندسون وإداريون) بطريقة المباراة، من بين المدنيين والعسكريين، من الذكور والإناث.

تقدم الطلبات من قبل اصحاب العلاقة شخصيا" اعتبارا" من تاريخ 16/12/2024 ولغاية تاريخ 20/12/2024 ضمنا" من الساعة 8.00 وحتى الساعة 15.00 من كل يوم عمل في دائرة المرآب، كورنيش النهر، ساحة العبد، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي TVA، وفقا" للأحرف الأبجدية التي تبدأ بها شهرة المرشحين.

للاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة ولمزيد من المعلومات، يمكن:

- مراجعة دوائر ومراكز الامن العام الاقليمية.

- مراجعة عنوان الامن العام على شبكة الانترنت : www.general-security.gov.lb.

- الاتصال على الرقم 1717.