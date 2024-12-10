وديع عقل رداً على فيديو مفبرك للقوات: سأتقدم بشكوى ولن ينجحوا بوقفي عن ملاحقة عصابة المجرم رياض سلامة

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كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، المحامي وديع عقل على حسابه عبر منصة X التالي: "التافه سمير جعجع، ينشر عبر جيشه الالكتروني رواية أحد الموقوفين الجنائيين في سوريا بين ٢٠٠٧ و٢٠٢٣ (أي بعد خروج المحتل السوري من لبنان وقبل تغيير النظام)

ويقوم بزَج إسمي!

أنا أجهل هذا الموضوع،

"وحتماً أنا لا أتوكل كمحامي لا عن تاجر مخدرات ولا ممنوعات"

لقد شاهدت الفيديو المفبرك وسأتقدم بالشكاوى القانونية الجزائية بحق كل من يروج للأكاذيب.

حتماً لن يستطيع لا جعجع ولا غيره من تشويه سمعتي، ولن أصبح يوماً مثله "محكوم سابق خارج بعفو سياسي" لأنني إبن الكنيسة ومؤمن بتعاليم المسيح.

وحتماً لن ينجحوا بوقفي عن ملاحقة عصابة المجرم رياض سلامة وكل سارقي أموال الناس."