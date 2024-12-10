الجمهورية: الرابح الوحيد من كل ما جرى في سوريا أو ما قد يجري من حولها هو إسرائيل... وكل الآخرين من بينهم الشركاء في الانقلاب خاسرون

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

في تقييم مصادر سياسية للانقلاب التغييري في سوريا، فإنّ المنطقة تهتزّ، والحدث السوري يفتح الباب واسعاً على تغيّرات جذرية وإعادة رسم خرائط المنطقة السياسية والجيوسياسية بشكل مختلف جذرياً عمّا كانت عليه، وخارج ما يسمّى دول محور الممانعة التي كانت سوريا مع الحكم السابق تشكّل حلقة الوصل فيه. وتبعاً لذلك، فإنّ انهيار النظام السابق في سوريا يبدو أنّه خطوة اولى في مخطط هدفه واضح بتغيير وجه المنطقة، وجعل كل دول المحور وأنظمتها تتهاوى كأحجار الدومينو دولة تلو الاخرى. ما يعني والحالة هذه أنّ المنطقة برمّتها باتت بعد الانقلاب في سوريا على شفير حقبة دقيقة جداً إن لم تكن حقبة متفجّرة».

الرابح الوحيد

يتقاطع هذا التقييم مع قراءة سوداوية قدّمها مسؤول رفيع لـ«الجمهورية»، يستهلها بالقول: «بمعزل عمّا إذا كان الانقلاب قد حصل من طرف واحد، او من تقاطع مصالح دول المنطقة، فإننا امام تحول كبير، حيث سقط النظام السوري وانطوت صفحة حكم لأكثر من 50 عاماً، وبتنا أمام مشهد مجهول لناحية ما ينطوي عليه من مخاطر وتعقيدات».

وبحسب المسؤول عينه، فإنّ ثمة رابحاً وحيداً من كل ما جرى في سوريا أو ما قد يجري من حولها، هو إسرائيل (ومن خلفها بالتأكيد الولايات المتحدة الاميركية)، التي، أي إسرائيل، سارعت اعتباراً من اللحظة الاولى لنجاح الانقلاب، إلى فرض واقع احتلالي جديد في سوريا عبر التوسّع والتوغل نحو 20 كيلومتراً داخل الأراضي السورية في الجولان وجبل الشيخ، وقد تتوغل أكثر لأنّ الفرصة مؤاتية لها، وطيرانها الحربي يتحرّك بحرّية تامة في الأجواء السورية، ويشن ضربات إنهاكية لقدرات الجيش السوري.

وعلى ما يقول المسؤول عينه، فإنّ «كل الآخرين، من بينهم الشركاء المباشرون او غير المباشرين في الانقلاب، خاسرون. وهذا ما ستؤكّده المرحلة المقبلة.