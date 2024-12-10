عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2024

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الأخبار: الجيش جاهز للإنتشار فورًا ووعد أميركي بإنسحاب سريع للإحتلال

سباق داخلي وخارجي على مستقبل سوريا



الديار: اتصالات لتبريد الاجواء داخليا... وتطمينات تركية للبنان حول سوريا

الجيش يطالب في اجتماع الناقورة بتنفيذ الاتفاق قبل الـ 60 يوما

4 قتلى اسرائيليين بنفق مفخخ... نتانياهو يستعد لضرب ايران..؟

البناء: الاحتلال يشن مئات الغارات على سورية لتدمير قدراتها العسكرية براً وبحراً وجواً / نتنياهو: لا تراجع عن ضم الجولان وعن حرية التحرك البرّي في جنوب سورية / اللجنة الخماسيّة تعقد أول اجتماعاتها في الناقورة… والخروق الإسرائيليّة مستمرّة

اللواء: لجنة المراقبة تصر على وقف الخروقات.. وتدفق سوري مستجد عبر المصنع

مصير المفقودين في سوريا الى الواجهة.. وبرّي يلتقي بسفراء الخماسية وينتظر بادرة من معراب

النهار: وقف النار تحت رقابة الآلية الخماسيّة... تشدّدٌ في ضبط فوضى المعابر مع سوريا





الجمهورية: الأولوية للتحصين الأمني والسياسي

3 أهداف حققها الإسرائيليون في سوريا



l'orient le jour: Abou Mohammad al-Jolani, la fabrique d’un héros

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: الجولاني: سننشر «قائمة بأسماء كبار المتورطين بالتعذيب» لملاحقتهم



الأنباء الكويتية: أسئلة تؤرق الشارع اللبناني عن موقف «الثنائي» في اللحظة الإقليمية الحساسة

«كباش» بري - جعجع بين انتخاب رئيس وتعطيل جلسة «9 يناير»