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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2024

10
DECEMBER
2024
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الأخبار: الجيش جاهز للإنتشار فورًا ووعد أميركي بإنسحاب سريع للإحتلال

سباق داخلي وخارجي على مستقبل سوريا

 

 

 


الديار: اتصالات لتبريد الاجواء داخليا... وتطمينات تركية للبنان حول سوريا
الجيش يطالب في اجتماع الناقورة بتنفيذ الاتفاق قبل الـ 60 يوما
4 قتلى اسرائيليين بنفق مفخخ... نتانياهو يستعد لضرب ايران..؟

 

 

 

البناء: الاحتلال يشن مئات الغارات على سورية لتدمير قدراتها العسكرية براً وبحراً وجواً / نتنياهو: لا تراجع عن ضم الجولان وعن حرية التحرك البرّي في جنوب سورية / اللجنة الخماسيّة تعقد أول اجتماعاتها في الناقورة… والخروق الإسرائيليّة مستمرّة

 

 

 

اللواء: لجنة المراقبة تصر على وقف الخروقات.. وتدفق سوري مستجد عبر المصنع
مصير المفقودين في سوريا الى الواجهة.. وبرّي يلتقي بسفراء الخماسية وينتظر بادرة من معراب

 

 

 

النهار: وقف النار تحت رقابة الآلية الخماسيّة... تشدّدٌ في ضبط فوضى المعابر مع سوريا

 

 



الجمهورية: الأولوية للتحصين الأمني والسياسي
3 أهداف حققها الإسرائيليون في سوريا

 

 


l'orient le jour: Abou Mohammad al-Jolani, la fabrique d’un héros

 

 

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: الجولاني: سننشر «قائمة بأسماء كبار المتورطين بالتعذيب» لملاحقتهم

 

 


الأنباء الكويتية: أسئلة تؤرق الشارع اللبناني عن موقف «الثنائي» في اللحظة الإقليمية الحساسة
«كباش» بري - جعجع بين انتخاب رئيس وتعطيل جلسة «9 يناير»

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