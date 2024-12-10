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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول 2024

10
DECEMBER
2024
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مصدر دبلوماسي إن الضوء الأخضر الأميركي الذي حصلت عليه تركيا بعد دخول الجماعات المسلحة إلى حلب لمواصلة العملية نحو دمشق، كان مشروطاً بشرطين الأول سورية منزوعة السلاح، والثاني البنية الكردية المسلحة شرقاً خط أحمر، وإن ما يجري من غارات جوية لتدمير قدرات سورية العسكرية بمعزل عمن يحكمها هو ترجمة للشرط الأول وما يجري من تسليح لجماعة قسد أميركياً هو ترجمة للشرط الثاني، وإن تركيا سوف تكون أمام تغوّل إسرائيلي لا يفسح لها المجال أمام أحلام السلطنة لأن المنطقة لم تتسع لقوتين كبيرتين مثل إيران و”إسرائيل” ولن تتسع لتركيا وإسرائيل، ولذلك فإن التوقعات تقول إن الحالة الكردية المتضخمة سوف تدق الأبواب التركية قريباً.

 

كواليس
قالت مصادر إعلامية إن حجم مأساة السجون وما تكشف عنه لا يلقى هذا الاهتمام الإعلاميّ لأسباب إنسانية بل للتغطية على الاهتمام بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من مئات الغارات التي تدمّر مقوّمات دولة سورية مقتدرة ومتقدّمة في الصناعات العسكريّة الثقيلة يُراد لها أن تصبح من الماضي ولا يُسمَح بعدها إلا بسلاح شرطة للجيش السوريّ، كما هو الحال في لبنان توازيها التوغلات الإسرائيلية البرية على قاعدة ضمّ الجولان نهائيّاً، كما قال بنيامين نتنياهو واهتمام بمنطقتي نفوذ كبيرتين جنوباً وشمالاً للتعامل مع سورية مثل الضفة الغربية بمناطق أ وب وج.

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
ترصد جبهات دولية إمكان تهريب أموال إلى لبنان، من بلد مجاور، في ضوء الخضات الجارية هناك.


غمز
تتزايد الإغراءات لدفع شبان من بيئة غالباً ما تبتعد عن الوظيفة العامة، للالتحاق بدورات التطوُّع لإعادة التوازن على قاعدة المناصفة نسبياً.


همس
يجري رسم سيناريوهات تجمع بين ما قبل أحداث 8 ك1 الجاري وما بعدها، لجهة مقاربة ممكنة، بأقل الخسائر للملف الرئاسي، بتسمية مرشح، من خارج النادي المتداول بين الأطراف!

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