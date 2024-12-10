A + A -

الأنباء الكويتية: كشف مسؤول سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء» عن ان «العين على الرئيس نبيه بري وتقديره للمخاطر، وخصوصا ما يتردد عن خسارة مدوية للمكون الشيعي، والخطوات الواجب اتخاذها لمنع غرق البلاد أكثر في صراعات إقليمية مفتوحة، تنتظر جلاء المشهد السياسي النهائي في سورية، والذي سيستغرق وقتا، لجهة تبيان شكل السلطة وسورية تاليا..».

واعتبر المسؤول السياسي «ان الرئيس بري الممسك بالعصا من وسطها في هذه الفترة الحرجة التي تحيط بالبلاد، لا بد له من العمل بجهد أكبر لتمرير الملف الرئاسي، وتأمين وصول رئيس توافقي بعيدا من التحديات، رئيس يؤمن حماية الاستقرار الداخلي في البلاد».