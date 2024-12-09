محافظ البقاع بحث في اجتماع لمجلس الأمن الفرعي تداعيات الأحداث في سوريا على لبنان

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ترأس محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده اجتماعا لمجلس الأمن الفرعي في محافظة البقاع، في مكتبه، في سرايا زحلة حضره: النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد نديم عبد المسيح، رئيس فرع معلومات البقاع العميد طوني صليبا، المدير الإقليمي لأمن الدولة في البقاع العميد نبيل الذوقي، العميد عبد الكريم شومان عن فرع مخابرات الجيش في البقاع، العميد عاصم الشحيمي عن قيادة منطقة البقاع العسكرية في الجيش اللبناني، رئيس دائرة أمن عام البقاع العقيد فرنسوا الأسمر، قائد سرية زحلة الإقليمية العقيد ميشال نقولا، آمر مفرزة زحلة القضائية المقدم مازن الصايغ، رئیس شعبة معلومات البقاع في الأمن العام المقدم أحمد الميس، آمر مفرزة استقصاء البقاع الرائد علي الحاج دياب، ورئيس دائرة محافظة البقاع رواد سلوم.

وأشاد أبو جوده بـ"التنسيق والتعاون التام والسريع بين السلطة القضائية والأجهزة الأمنية والإدارية كافة لما فيه مصلحة البلاد والعباد"، مشددا على "ضرورة استمرار التنسيق والتعاون القائم بين الأجهزة والاستجابة السريعة في معالجة المستجدات الأمنية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد".

ونوه بـ"الجهود التي بذلتها الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة خلال فترة العدوان الإسرائيلي، والتي ساهمت في حماية النازحين اللبنانيين ومراكز الإيواء والمجتمع المضيف، مما أدى الى ترسيخ اللحمة الوطنية وحماية السلم الأهلي".

كما أشاد أبو جوده بـ"الدور الجبار الذي اضطلع به متطوعو الصليب الأحمر اللبناني وعناصر الدفاع المدني، رغم ضعف الإمكانات والتجهيزات".

بعدها، وضع المحافظ المجتمعين في "صورة العدد المتبقي من النازحين الذين لا يزالون لغاية تاريخه ضمن مراكز الإيواء القائمة ضمن أقضية محافظة البقاع، وأنه تتم متابعة أوضاعهم وتأمين حاجاتهم ومستلزماتهم الأساسية، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بمواكبة خطة إعادة الإعمار".

وتناقش المجتمعون في تداعيات الاحداث التي وقعت في سوريا وانعكاساتها على الداخل اللبناني. كما اطلع المحافظ أبو جوده من الحاضرين على "الوضع الأمني داخل مخيمات النازحين السوريين، والذين أفادوا بأن الوضع الامني ممسوك وتحت السيطرة".

وأعطى المحافظ أبو جوده توجيهاته في هذا الخصوص، مشددا على "ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لحماية النظام العام والأمن العام داخل المخيمات".

وعن التدابير والإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها خلال فترة الأعياد، أعطى المحافظ أبو جوده توجيهاته في هذا الخصوص "للحفاظ على النظام العام والأمن العام وتسهيل حركة المواطنين، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة"، طالبا من المواطنين "التقيد بإرشادات وتعليمات القوى الأمنية، حفاظا على أمنهم وسلامتهم"، متمنيا "أن تحمل الأعياد المجيدة ظروفا أفضل للبنان واللبنانيين".