فريد البستاني اكد خلال لقاء ميقاتي على ضرورة تحييد لبنان عن الأزمات الإقليمية الراهنة

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قام النائب الدكتور فريد البستاني بزيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، حيث تم تناول الأوضاع العامة في لبنان، إضافة إلى التحديات التي يواجهها البلد في هذه المرحلة الدقيقة.

وقد أكد البستاني خلال اللقاء على ضرورة تحييد لبنان عن الأزمات الإقليمية الراهنة، مشدداً على أهمية العمل على تحقيق الاستقرار الداخلي وتجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

كما تناول اللقاء مطالب تخص منطقة الشوف، حيث عرض البستاني بعض القضايا التي تهم المواطنين في المنطقة، مؤكداً على ضرورة تسريع الحلول العاجلة لتلبية احتياجاتهم.

وأشار البستاني إلى أن لبنان بحاجة إلى دعم جميع الأطراف السياسية لتجاوز الصعوبات الراهنة والتمكن من الحفاظ على سيادته واستقراره في وجه المتغيرات التي يشهدها محيطه.