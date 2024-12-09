من طلب وقف اطلاق النار؟... نائب الحزب يكشف!

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شيع "حزب الله" ثلة من "شهداء المقاومة الإسلامية الذين ارتقوا على طريق القدس" في مجمع الإمام الحسين ببلدة معركة الجنوبية، في حضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين جشي، رئيس بلدية معركة عادل سعد، علماء وفاعليات وعوائل الشهداء وحشد من البلدة والقرى المجاورة.

بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى جشي كلمة "حزب الله"، وأكد فيها "اعتزاز المقاومة ببيئتها الصابرة والمضحية والتي تشكل ركنا أساسيا في مشروعها"، وقال: "ان الله عز وجل منّ علينا بأننا نعيش اليوم في بيوتنا وبلداتنا بكرامة وعزة، نحفظ أرضنا وعرضنا وديننا بدون منَّة من أحد في هذا العالم".

اضاف: "وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب جاء بطلب من العدو الصهيوني العاجز وليس بضغط من مجلس الأمن أو الامم المتحدة".

وتابع: "العدو الإسرائيلي لم يحقق في حربه أيا من أهدافه المعلنة، والتي كان في مقدمها عودة المستوطنين إلى المستوطنات الشمالية -وفق مخطط كان يعمل على تنفيذه- ويقوم على احتلال الجنوب اللبناني وهزيمة المقاومة ورسم شرق أوسط جديد".

وأكد أن "هذا يُعدُّ انتصارا للمقاومة، لأن الإنتصار في الحروب يُحدد من خلال تحقيق الأهداف التي رُسمت".

وقال: "العدو لم يستطع أن يحقق أهدافه مقابل صمود المقاومة والضربات التي وجهتها له طوال فترة الحرب، كما وان نتائج الإنتصار لا تُحكم بظاهر الامور، صحيح أن العدو اغتال الكثيرين من قادتنا وإخواننا وفي مقدمهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين وإخوانهما، إلا أنه لم يستطع أن يستثمر ويستفيد من هذه الضربات ليحقق مشروعه على الأرض، ومن هنا ندرك أننا انتصرنا لأننا استطعنا أن نُفشل أهداف العدو".