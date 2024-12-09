غسان عطالله في رد عنيف على جعجع: "وقت عزيت بباسل لي ما كلفت خاطرك وسألت عن المفقودين؟!"

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كتب النائب غسان عطالله على وسائل التواصل الإجتماعي: حكيم، إنك تستغل الحدث اليوم لمصالح شخصية ولغايات شعبوية وتدبك وتدّعي إنك شريك بنصر ما منعرف تداعياته على لبنان …مش مهم ‼️ الناس بتعرف منيح الحقيقة وذاكرة اللبنانيين مش قصيرة… بس رح ذكرك بكم موقف سريعاً:

١-انت كنت حليف نظام الاسد لما هجم على الشرعية بالـ ٩٠ وساندته بالمدفعية وبس سقط العماد ميشال عون، احتفلت مع النظام السوري بالانتصار

٢-بالنسبة للمفقودين بسوريا، انت زرت الاسد بالـ ٩٤ وعزّيت بباسل مع وفد كبير، ليش ما كلّفت خاطرك وسألت عنن؟!

٣-من الـ ٩٠ للـ٢٠٠٥ فيك تذكّر اللبنانيين شو نضالك المشرّف ضد الوجود السوري بصورة وحدة او حادثة؟

وأضاف عطالله: حكيم، سمعتك عم بتهدد يلي كانوا عم يحللوا من كم شهر كرمال ما بقى يحكو … طيب… ويلّي انت صرلك سنين بتحكي في وما زبط شي منو؟! كلو موثق!!

وبالنسبة للشهداء يلي ذكرتن ووزعت هالنهار علين، لو إنك مفكّر شوي قبل ما تذكرن كنت عرفت إنو كتار منن كانوا رح يكونوا معنا اليوم ويحضروا هالنهار!

وأكد: بكفي تلاعب بمشاعر وعواطف الناس وأفضل تخجل من هيك ماضي،،

كرمال هيك ولمرة وحدة، خلينا نفكر بالمستقبل من دون انتصارات وهمية.

المهم لبنان وكيف بدنا لمرة وحدة نكون سياديين ونحيّد لبنان عن كل المحاور والصراعات بالمنطقة لا نتدخل بيلي عم بصير بسوريا ولا نسمح لحدا يتدخل بيلّي يخص بلدنا. عنا فرصة تاريخية إنو نشتغل سوا كلبنانيين بكل استقلالية لما فيه مصلحة بلدنا ومستقبل أولادنا