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بشأن آلية العمل خلال هذا الأسبوع... بيان من "الشؤون العقارية"!

9
DECEMBER
2024
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أصدرت المديرية العامة للشؤون العقارية، اليوم الإثنين، بيانًا حول آلية العمل في أمانات السجل العقاري خلال الأسبوع الحالي، وتفاصيل الإجراءات في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك على النحو التالي:

أمانة السجل العقاري في بعبدا والشوف:

يوم الثلاثاء والأربعاء 10 و11 كانون الأول 2024، سيتم تسليم أوامر القبض الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، بالإضافة إلى تسليم سندات الملكية الجاهزة، واستلام طلبات البدل عن ضائع، كما سيتم استلام جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مع صورة عن الهوية) أو وكلائهم القانونيين (مع صورة عن الوكالة).

يوم الخميس 12 كانون الأول 2024، سيتم استقبال معاملات جديدة في أمانة السجل العقاري في بعبدا والشوف.

أمانة السجل العقاري في عاليه:

يوم الثلاثاء والأربعاء 10 و 11 كانون الأول 2024، سيتم تسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة في المكتب العقاري الكائن في سرايا عاليه، وكذلك استلام طلبات البدل عن ضائع، كما ستستقبل المراجعات من أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين.

يوم الخميس 12 كانون الأول 2024، سيتم استقبال عقود فك التأمين في المكتب العقاري في سرايا عاليه.

أمانة السجل العقاري في المتن:

يوم الخميس 12 كانون الأول 2024، سيتم تسليم سندات الملكية الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، بالإضافة إلى استلام طلبات البدل عن ضائع، كما سيتم تسليم الإفادات العقارية وستستقبل المراجعات.

أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل:

يوم الثلاثاء والأربعاء 10 و 11 كانون الأول 2024، سيتم تسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، واستلام طلبات البدل عن ضائع، كما سيتم تسليم الإفادات العقارية وستستقبل المراجعات.

آلية استلام الطوابع:

يمكن للمراجعين التأكد من وجود أمر القبض أو السند الخاص بهم عبر زيارة الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية (WWW.LRC.GOV.LB) ضمن قسم "آخر الأخبار"، ومن ثم التوجه إلى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50,000 = 100,000 ل.ل.) أو إيصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف بها.

كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن).

محتسبية جونية (أمانات السجل العقاري في جونية - جبيل).

مركز تسليم أوامر القبض الخاصة بقضاء جبيل في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.

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