تعديل مواعيد بعض رحلات طيران الشرق الأوسط

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان “تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الثلاثاء الواقع فيه 10 كانون الاول 2024 من بيروت الى كل من دبي وأبو ظبي والرياض والنجف وبغداد لأسباب تشغيلية تتعلق بتحنب التحليق فوق الأجواء السورية. – الرحلات التي تم تقديم موعد إقلاعها من بيروت ليوم الثلاثاء 10 كانون الأول هي وفق الجدول الآتي: توقيت الاقلاع المعدل توقيت الإقلاع السابق الى من رقم الرحلة 6:35 7:20 دبي بيروت ME426 7:35 8:25 الرياض بيروت ME424 10:40 12:00 النجف بيروت ME326 10:55 11:55 بغداد بيروت ME320 14:55 15:55 بغداد بيروت ME322 14:50 15:55 أبو ظبي بيروت ME418 17:05 17:55 الرياض بيروت ME422 20:35 21:20 دبي بيروت ME430 *جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة على ان تبقى مواعيد اقلاع رحلات العودة وجميع الرحلات الاخرى في موعدها المجدول سابقاً”.





