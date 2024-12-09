القاضية عون علقت على هذا "الكلام الرخيص"... وهذا ما كشفته عن داتا مكتف!

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كتبت القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "اكس":

كلام رخيص برخص من هو صادر عنه .يللي بدو يعرف وين الداتا تبع مكتف كتير بسيطة، يروح على الهيئة الاتهامية في جبل لبنان لمعرفة وين صار الملف وليش الداتا والملف كلو مجمد!!!!!! .كذب وافتراء،وكب حرام.الداتا سلمت حصرا للخبراء الذين قاموا اساسا بسحبها من أجهزة الكومبيوتر العائدة للشركة المذكورة . وبقيت مع هؤلاء الخبراء المعينين اصولا الذين قاموا بعملهم تحت إشراف النائب العام الاستئنافي.بكل الأحوال بدل ما يسترسل هؤلاء بالكذب بنصحهم يدافعوا عن حالهم ويقولولنا من وين راحوا ال٤ مليار $ ومين حولهم .وايضا لماذا احد المصرفيين بالتواطؤ مع رياض سلامة حول مليار دولار نقدي قام بشرائهم من السوق من الناس المعترة في العام ٢.١٩ ليضارب على الليرة ويستفيد من ارتفاع سعر الدولار و يجني الأرباح الطائلة وأكثر من ذلك ليحجز اموال المودعين ويمتنع حتى عن إعادة القليل القليل منها........في الله ...بعدين للتذكير فقط القاضية الوحيدة يللي عم تتهجموا عليها اليوم زورا"وبهتانا بواسطة محطة ال mtv هي الوحيدة التي وقفت في العام ٢٠٠٢ بوجه النظام السوري وعارضت في الأساس وليس فقط في الشكل إغلاق هذه المحطة .وتم في حينها وحتى العام ٢٠١٧ تهميشي في كل التشكيلات لهذا السبب.بكل الاحوال انا تعودت في كل الأوقات والازمنة استلهم ضميري واقف مع الحق والباقي ما بيعود مهم ابدا