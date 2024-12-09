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"سجون تحت الأرض أو سجون مخفية"... توضيح ونفي من المعارضة السورية

9
DECEMBER
2024
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أصدرت القيادة العامة للفصائل المسلحة السورية، اليوم الإثنين، بيانًا رسميًا حول الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام بشأن وجود سجون تحت الأرض أو سجون مخفية في سوريا.

وأوضحت القيادة في بيانها أنه "نرجو عدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة التي تتحدث عن وجود سجون تحت الأرض أو سجون مخفية"، مؤكدة أن "لا يوجد أي سجن في سوريا لم يتم فتح أبوابه بشكل كامل".

وأكدت القيادة أن "الشفافية هي منهجنا"، مشيرة إلى أن "الفصائل المسلحة تعمل على طي صفحة الماضي لبناء مستقبل أفضل"، في إشارة إلى رغبتهم في تقديم صورة إيجابية عن تطورات الوضع في سوريا بعد سنوات من الحرب.

 في سياق متصل، أعلن الدفاع المدني السوري أن فرق الإنقاذ لم تجد أي دلائل على وجود سجون سرية أو أقبية تحت الأرض في سجن صيدنايا، حيث أشار، في منشورٍ عبر منصة "اكس"، إلى أن "حتى لحظة نشر هذه التغريدة، لم تعثر فرقنا التي وصلت إلى سجن صيدنايا على أي أبواب سرية يتم الحديث عنها".

وأضاف أنه "تم استخدام أدوات الخرق والبحث والمجسات الصوتية، إضافة إلى فرق K9 المدربة على البحث، لمواصلة التحقيقات في السجن".

وأكمل الدفاع المدني السوري في بيان آخر أن "الفرق تعمل بوجود أشخاص يعرفون تفاصيل السجن، إضافة إلى التواصل مع الأهالي الذين زعموا معرفة مداخل السجن والأقبية السرية".

 
وأضاف البيان، "سنستمر في البحث حتى التأكد من جميع أقسام السجن بدقة"، مشيرًا إلى أن "العمليات مستمرة للتحقق من صحة الأخبار المتداولة".
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