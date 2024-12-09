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حفل جمعية سطوح بيروت الوطني: أمسية موسيقية تكرّس الحب والانتماء للبنان.. داغر: أدعوكم لمشاركتنا في 22 كانون الأول في يوم يحمل عنوان "التضامن" (الصور بعدسة الزميل جورج فغالي)

9
DECEMBER
2024
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نظمت شركة "ECC" لصاحبها المخرج ميرجان بو شعيا الاحد 8 كانون الأول 2024 حفلا موسيقيا تحت عنوان " يا حبيبي يا لبنان" بعد نجاح الحفل في جنيف وباريس على مسرح كازينو لبنان والذي كان مقررا في 28 أيلول الماضي ويعود ريع الحفل لصالح جمعية " سطوح بيروت".

حضر الحفل وزراء ونواب وسفراء ومدراء عامين وقادة عسكريين ورجال دين والجامعة اللبنانية ورعاة الحفل وفنانين وزملاء اعلاميين.

بدأت الأمسية بمعرض مميز لأعمال فنية من إبداع طلاب وأساتذة كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية، ومجموعة Cedar Beat بالتعاون مع ساندرا غرغور مما أضاف لمسة من الإبداع إلى أجواء الحدث.

ثم توالت فقرات الحفل الموسيقي بقيادة المايسترو إيلي العليا وفرقته، الذين أبدعوا في تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية والمقطوعات الموسيقية التي أشعلت القلوب حبًا وانتماءً للوطن.

وألقى الحفل الضوء على رسالة جمعية “سطوح بيروت” في تعزيز روح الوحدة الوطنية من خلال الفن والثقافة، حيث أكدت رئيسة ومؤسسة الجمعية الإعلامية داليا داغر في كلمتها أن “لبنان الذي نريده يشبه سطوح بيروت و "عصفورها" الذي هو شعار الجمعية والذي يحمل قلب كل شخص منكم، قلب ينشر حب وعطاء وينتقل من منطقة الى أخرى ومن بيت الى بيت لينشر كل اضداد التشرذم بالوحدة والتناغم والتضامن بلا طائفية وبلا سياسة وبلا تسيس على مدة ١٢ سنة ورغم كل شيء مررنا به بقينا”

داغر دعت الجميع الى المشاركة في اليوم المميز في 22 كانون الأول 2024 في مكتب سطوح بيروت في الاشرفية مشيرة الى ان هذا اليوم الذي سيحمل عنوان "التضامن" يعكس روح الوحدة بيننا جميعاً.

هذا اليوم، أي 22 كانون الأول سيجمع كافة الأعمار من الصغار والكبار، من المحتاجين والمرضى، سيكون مغمورا بالفرح والمساعدة، حيث سنترجم هذا المفهوم على الأرض معكم، ومع فريق العمل، ومع كل محب للبنان، ومع كل من يتبنى الإنسانية شعاراً ومبادئ.

كما اكدت انه في عام 2025، ستطلق الجمعية مشروعاً إنمائياً إنسانياً اجتماعياً في منطقة ضهور الشوير، بدعم من راهبات القلبين الأقدسين.

اختُتمت الأمسية وسط تصفيق حار من الجمهور الذي عبّر عن إعجابه بروعة التنظيم وجمال الأداء، مشيدًا برسالة الجمعية ودورها المستمر في دعم المجتمع اللبناني ثقافيًا وإنسانيًا.

(تجدون مرفقا كلمة السيدة داليا داغر كاملة)

جمعية سطوح بيروت

يمكنكم الاطلاع على كافة المبادرات والمشاريع وعلى كافة طرق الدعم عبر الدخول على صفحتنا

www.stouhbeirut.org

  او الاتصال على الرقم: +961 3 14 89 01

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