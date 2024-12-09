نداء من عائلة المفقود كلود حنا الخوري: أوقفوا نشر الأخبار الكاذبة!

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تؤكد عائلة كلود حنا الخوري أن جميع الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل الاجتماعي حول الإفراج عن كلود من سجن صيدنايا غير دقيقة، ولم يتم التحقق من مصادرها حتى اللحظة. كما أن الصور التي يتم تداولها لم يتم التأكد من أنها تعود له.

نناشد الجميع التوقف عن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات والمعلومات غير المؤكدة، خاصة في قضية مضى عليها أكثر من 40 عامًا، لما لذلك من أثر عميق على مشاعر العائلة. ونذكر بأن كلود هو ابن المؤسسة العسكرية اللبنانية، ومن واجب قيادة الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتزويد العائلة بتحديثات رسمية ودقيقة، وبذل كل الجهود الممكنة لمعرفة الحقيقة والمساهمة في إعادته إلى عائلته في حال ثبوت صحة الأخبار المتداولة.

نأمل من جميع وسائل الإعلام والأفراد احترام مشاعر العائلة، والتعامل مع هذه القضية بمسؤولية وإنسانية، بعيدًا عن السبق الصحفي والمعلومات المغلوطة.

عائلة كلود حنا الخوري