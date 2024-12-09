فطور لهيئة مدينة جبيل في "التيار" والخوري: الوقت اليوم للتواصل مع الجميع

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أقامت هيئة مدينة جبيل في التيار الوطني الحر فطوراً في خان جبيل شارك فيه نائبا الرئيس غسان الخوري و الدكتور ناجي الحايك، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت و جبل لبنان المهندس جان جبران، مدير عام الجمارك ريمون خوري، مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور حسان العكرا، المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر انطوان قسطنطين و عضو المكتب السياسي في التيار المحامي وديع عقل، رئيس مجلس قضاء جييل في الكتلة الوطنية خليل صياح، عدد من المخاتير، منسق قضاء جبيل في التيار سبع حبيب، رئيس هيئة المدينة الدكتور جوليان صفير و الأعضاء و حشد من التياريين.

صفير

بعد النشيد الوطني كانت كلمة ترحيبية لصفير قال فيها: "في قضاء جبيل القضاء الصعب و مدينة جبيل المسيسة بإمتياز مشيرا الى انه مهما اشتد التنافس في المدينة يبقى ضمن جو الالفة و التلاقي والمحبة، لان هذا هو تاريخ جبيل و من يفكر عكس ذلك يكون خارج التفكير و الوجدان الجبيلي. و تطرّق الى الاستحقاق البلدي واصفاً اياه بأنه استحقاق مفصلي للجبيليين، داعياً كتيار وطني حر الجبيليين مسؤولين حاليين وسابقين، احزاب و فعاليات وقادة رأي للعمل معاً على صيغة جبيلية مؤلفة من مجموعة شباب و صبايا كفوئين يحملون مشروع إنمائي لجبيل.

وأكد ان السياسة هي في خدمة الإنماء وليس العكس، و علينا التفاهم من اجل مصلحتها التي تصب في مصلحة الجميع معلناً ان التيار الوطني الحر يده مفتوحة للجميع للتلاقي من اجل المصلحة الجبيلية.

وتطرق الى الأوضاع السياسية مشيرا الى ان لكل مرحلة عنوان و قضية و كل تجربة و ممارسة سياسية يجب تقييمها وصولا إلى الأحسن من اجل لبنان.

وقال: سقفنا كتيار معروف و هو التأكيد على نهائية الكيان اللبناني و اعادة بناء و حماية المؤسسات و تطبيق الدستور، و ان الدولة وحدها تحمي اللبنانيين كل اللبنانيين، و الحفاظ والتمسك بصيغة العيش المشترك، محاربة الفساد، حرية المعتقد وحرية التفكير.

و أضاف: لا يعتبرن احد ان العيش المشترك هو اليد اليد التي توجعنا، فهو بالنسبة لنا ثابت في المجتمع اللبناني و خط أحمر كحماية المؤسسات و ليس مادة للابتزاز، فلم نعد نستطيع ان نكلّف لبنان ٢٥٠ ألف قتيل، و ١٢٠ مليار دولار دين، و انهيار مصارف و سرقة اموال المودعين، و محاصصة و مبدأ ستة و ستة مكرر و جعل لبنان ساحة لصراعات الخارج و الاستعانة بالخارج للانتصار على الشريك في الداخل.

و قال: نحن كتيار يدنا ممدودة للجميع و لا اعداء لنا في الداخل، و بهذا التفكير يربح الوطن و نربح كلنا كلبنانيين و على هذا الأساس نكون عبرنا فعلياً من مرحلة التحرير الى مرحلة التحرر، علّه تكون لنا فرصة نحن جيل الحرب ان نرى لبنان مزدهر و سويسرا الشرق كما عرفه اهلنا و هكذا نكون أسسنا للجيل القادم لبنان الجديد.

الخوري

و أكد الخوري في كلمته ان ما نراه في قضاء جبيل و خاصة في المدينة يؤكد ان التيار الوطني الحر سيبقى ركناً أساسياً في هذا البلد و مكانته محفوظة أينما وجد، مشيراً الى انه كما كان التيار في الحرب الى جانب الناس في كل منطقة و الديناميكية الإنسانية نأمل ان نرى الهيئات المحلية في هذه الديناميكية.

و قال: قادمون على استحقاقات كبيرة في البلد و علينا ان نكون في جهوزية تامة، فالوقت اليوم للتواصل مع الجميع وتفعيل النشاطات و مواكبة العمل السياسي الذي يقوم به رئيس التيار على مستوى البلد، وامام التحديات التي تعيشها المنطقة علينا القيام بواجبنا الوطني و الإنساني.

و هنّأ هيئة المدينة على الدور الذي تقوم به و على الخطة المستقبلية التي وضعتها