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مصادر مواكبة للتطورات لفتت في حديث مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية قد تستغرق ما بين أربعة وستة أشهر، يتم بعدها التحضير لانتخاب رئيس للجمهورية، وربما يتم ذلك أواخر فصل الربيع أو مطلع فصل الصيف المقبل. وان تتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية لتشكيل برلمان جديد يضع دستوراً جديداً لسورية.

وعن وضع القواعد الروسية الموجودة في سورية، توقعت المصادر أن تبقى كما هي في الوقت الحاضر، من دون استبعادها وجود تنسيق بين أركان المعارضة والقيادة الروسية في سورية وكذلك بالنسبة لتحالف الثورة مع تركيا. أما العلاقة مع الدول العربية فانها حتماً ستكون أفضل مما كانت عليه أيام حكم آل الأسد.