عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 كانون الأول 2024

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الأخبار: سوريا الجديدة

تحدي الوحدة

الديار: سقوط النظام في سوريا: هل تتجه المنطقة لتسوية كبرى او فوضى عارمة؟

الجيش اللبناني يتخذ تدابير استثنائيّة لحماية السّلم الأهلي



الجمهورية: سقط الأسد والمنطقة أمام تحولات

لبنان يترقب الإستقرار



النهار: "معظم لبنان" يحتفي بالسقوط المدوّي للأسد... تحركٌ عاجل للحدود واسترداد السجناء اللبنانيين



البناء: زلزال الشرق الأوسط الجديد يبدأ من سورية والهزات الارتدادية تقلق المنطقة / الأسد في موسكو واجتماعات الدوحة رتبت التسليم والتسلّم في حمص ودمشق / الاحتلال يتمركز في جبل الشيخ ويتوسّع جنوباً وغارات تدمّر قدرات عسكرية



اللواء: لبنان يطوي أيضاً مرحلة مع سوريا.. الأولوية للأمن والإستقرار



l'orient le jour: « J’ai toujours eu peur de mourir hors de mon pays. Dieu merci, Assad est tombé

عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: سوريا تطوي صفحة من تاريخها... وهدوء يسود أول ليلة بعد سقوط الأسد

الأنباء الكويتية: الابتهاج الداخلي بسقوط النظام السوري كرَّس وجود السلاح غير الشرعي لدى شرائح واسعة

إجراءات للجيش على الحدود.. وانتخابات الرئاسة بدون «فائض قوة»