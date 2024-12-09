عناوين الصحف ليوم الأثنين 9 كانون الأول 2024

الأخبار: سوريا الجديدة
تحدي الوحدة
الديار: سقوط النظام في سوريا: هل تتجه المنطقة لتسوية كبرى او فوضى عارمة؟
الجيش اللبناني يتخذ تدابير استثنائيّة لحماية السّلم الأهلي
الجمهورية: سقط الأسد والمنطقة أمام تحولات
لبنان يترقب الإستقرار
النهار: "معظم لبنان" يحتفي بالسقوط المدوّي للأسد... تحركٌ عاجل للحدود واسترداد السجناء اللبنانيين
البناء: زلزال الشرق الأوسط الجديد يبدأ من سورية والهزات الارتدادية تقلق المنطقة / الأسد في موسكو واجتماعات الدوحة رتبت التسليم والتسلّم في حمص ودمشق / الاحتلال يتمركز في جبل الشيخ ويتوسّع جنوباً وغارات تدمّر قدرات عسكرية
اللواء: لبنان يطوي أيضاً مرحلة مع سوريا.. الأولوية للأمن والإستقرار
l'orient le jour: « J’ai toujours eu peur de mourir hors de mon pays. Dieu merci, Assad est tombé
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: سوريا تطوي صفحة من تاريخها... وهدوء يسود أول ليلة بعد سقوط الأسد
الأنباء الكويتية: الابتهاج الداخلي بسقوط النظام السوري كرَّس وجود السلاح غير الشرعي لدى شرائح واسعة
إجراءات للجيش على الحدود.. وانتخابات الرئاسة بدون «فائض قوة»