غريس مخايل: "في ناس عم تحتفل اليوم بسقوط نظام كانوا يزحفوا عندو وقت كان مسيطر على لبنان"

A + A -

كتبت الإعلامية غريس مخايل: في ناس عم تحتفل اليوم بسقوط نظام، احتفلوا معو لمّا احتل آخر معقل للشرعية اللبنانية ب ١٣ تشرين، وفي ناس عم تحتفل اليوم بسقوط نظام، كانوا يزحفوا عندو وقت كان مسيطر على لبنان… كيف حاسين حالن شركاء بانتصار هني ما ساهموا ولا بطريقة بتحقيقو؟ المرجلة إنك تعلّي صوتك وتقول عصوت عالي أنا ضدك ببلدي بس معك اذا بترجع عبلدك وتتحمل اضطهاد وملاحقات ومنفى وتضلك تقول عصوت عالي:”حرية سيادة استقلال"…بالأخلاق السياسية الرقص على الجراح ضعف مش قوة!

وأضافت: المهمّ يا أحباء، بكرا شو؟! المهمّ نحمي بلدنا من هالأخطار من حولنا! هيدا المهمّ….. أما الهوبرات فما رح تكون أكتر من هوبرات وتنطفي. رحم الله الشهداء، جميع الشهداء وعلى رأسهم شهداء ١٣ تشرين ولنأمل بغد أفضل لأولادنا!