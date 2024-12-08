غادة عون: "بطمنهم انو راح ضل قاعدة على قلوبهم هلق وبعدين"

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كتبت القاضية غادة عون عبر منصة X:

الى كل الموتورين والفاسدين وأصحاب القلوب المظلمة بطمنهم انو راح ضل قاعدة على قلوبهم هلق وبعدين وطالما في عروقي دم وحياة.هودي يللي سرقوا مال الشعب اللبناني وتعودوا على الافلات من المحاسبة بطمنهم مرة ثانية انو راح ضل قاعدة على قلوبهم .وراح ضل. اشتغل ضد الفساد ولأظهارحقيقة جرائمهم من تبييض اموال وسرقة اموال الناس.وبطمنهم كمان انو الحقيقة ستظهر بإذن الله عاجلا ام أجلا وكل

ومحاولاتهم استغلال حدث سياسي معين قد يكون ايجابيا لخلاص شعب ووطن ،من اجل التهجم على الناس الاوادم

لن تجديهم نفعا

يقول السيد المسيح في إنجيل يوحنا ان" كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي الى النور لئلا توبخ اعماله" هؤلاء تعودوا يعيشوا في الظلمة ويخافوا من النور ،حقيقة اشفق عليهم لانهم غارقون في ظلمات قلوبهم .لكن صوت الحق سيصدح دائما وسيكون كفيلا باسكاتهم