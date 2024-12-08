غسان الخوري: كل يلّي بيهمنا من يلي صار حولنا بسوريا وغيرها مصلحة لبنان أولاً

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كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان الخوري عبر منصة X:

كل يلّي بيهمنا من يلي صار حولنا، بسوريا وغيرها، مصلحة لبنان أولاً.

وهالمصلحة بتتأمّن حُكماً بوحدة داخلية بدءاً من انتخاب الرئيس لحتى تكتمل باقي المؤسسات، وبحكومة مقتدِرة بتحمل مشروع إصلاحي شامل، بالاقتصاد والمال، وباستكمال الإصلاحات السياسية انطلاقا من اللامركزية، وبعودة النازحين السوريين، وبتحييد لبنان عن صراع المحاور.

ولأننا مش بجزيرة، الأكيد انو استقرار سوريا مصلحة لبنانية، وهوي المدخل لعلاقة سليمة وصحية وواضحة.

هيدي ثوابت كل لبناني مخلص وصادق.