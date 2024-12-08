كتيلي: يللي بيعنينا هو الحفاظ على حريتنا وسيادتنا واستقلالنا ووحدتنا وحمايتنا من التطرّف والتقسيم

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كتبت نائبة رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي عبر منصة X:

‏حق الشعوب بتحديد مصيرها ( self determination) مقدّس. وهيدا مفهوم عالمي مش فقط حكر على بعض الشعوب والدول.

بس كنا نهتف حرية سيادة استقلال بوجه المحتل ما كنا نحسب حساب لا محور ولا حليف ولا صديق.

ووقت قلنا لازم نعمل افضل العلاقات مع سوريا بعد انسحابها من لبنان كانت مصلحة لبنان وسيادته هني البوصلة ولم نهتم للمشككين والمزايدين.

وبس قلنا لازم نحيّد لبنان عن حروب ومشاكل ما الو مصلحة فيها ولا نفع منها، حكينا قناعاتنا وما تأثّرنا بحملات التخوين والاتهامات المغرضة.

اليوم بعد تغيير النظام بسوريا، يللي بيعنينا هو الحفاظ على حريتنا وسيادتنا واستقلالنا ووحدتنا وحمايتنا من التطرّف والتقسيم.

لا نتدخّل في شؤون أحد ولا نسمح لأحد أن يتدخّل بشؤوننا.

يبقى الأهم سقوط كل ذرائع إبقاء النازحين في لبنان وعدم تفويت فرصة عودتهم بسبب حسابات وأجندات خبيثة.