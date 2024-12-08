فُقد أثناء عمله في أحد بساتين الزيتون في بلدة سِبعل!

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صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي: "تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: جرجس فؤاد طراد - ملقّب بـ أنطون (من مواليد عام 1950، لبناني)، الذي فُقِدَ، بتاريخ 6-12-2024، أثناء عمله في أحد بساتين الزيتون في بلدة سِبعل – قضاء زغرتا، علماً أنّه يعاني من مرض النشفان. لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بمخفر سِبعل في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 595404- 06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".