التجمع من أجل لبنان في فرنسا شارك في لقاء للأحزاب مع البطريرك الراعي

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بدعوة من سيادة المطران بيتر كرم، المدبّر الرّسولي لأبرشية سيّدة لبنان للموارنة في باريس، التقى عدد من ممثلي الأحزاب اللبنانية في فرنسا بغبطة بطريرك أنطاكيا و سائر المشرق الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي يزور العاصمة الفرنسية للمشاركة في إعادة إفتتاح كاتدرائية سيدة باريس.

خلال اللقاء شدد غبطة البطريرك الراعي على ضرورة التوصل إلى توافق وطني لتحقيق الاستحقاق الرئاسي مما يتيح انتظام عمل المؤسسات بعد فترة طويلة من الفراغ و الانهيار الاقتصادي و المؤسساتي و يساهم في تحقيق الإصلاحات و اعادة إعمار ما تهدّم بعد الحربٍ المدمِّرة التي عصفت في بلاد الارز.

و قد أكّد رئيس التجمع من أجل لبنان في فرنسا، الدكتور انطوان شديد الذي مثّل التيار الوطني الحرّ في هذا اللقاء، على ضرورة تعزيز التفاهم و القواسم المشتركة بين فعاليات الجالية اللبنانية في فرنسا من أجل العمل سويّاً بما يخدم المصلحة الوطنية و يساهم في صمود اللبنانيين.