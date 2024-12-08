"الخارجية": لبناء أفضل العلاقات مع الدولة السورية وممثليها!

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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانا، على أثر إجتماع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب برئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، جاء فيه: "تتابع وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بإهتمام كبير التطورات الحالية الحاصلة في سوريا، وتؤكد مجددا أهمية الحفاظ على سيادة سوريا، وإستقلالها، ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما تشدد على رغبة لبنان ببناء أفضل العلاقات مع الدولة السورية وممثليها، بما يحفظ المصالح المشتركة للبلدين. كذلك يحترم لبنان إرادة الشعب السوري حيث يعود له وحده إختيار ممثليه، ونظامه السياسي، ورسم مستقبل بلاده لما فيه خير سوريا مع تأكيد أهمية علاقات حسن الجوار بين لبنان وسوري".