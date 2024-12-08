"تدابير استثنائية لحفظ الأمن وحماية السلم الأهلي".. هذا ما أعلنه الجيش!

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، اليوم الأحد، بيان أكدت فيه أنها تتابع عن كثب الأوضاع الأمنية على الحدود اللبنانية، خصوصًا في ظل التطورات المتسارعة والظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. وذكرت القيادة أنها تقوم باتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي تهديد للسلم الأهلي.



وأشار البيان إلى أن قيادة الجيش قامت بتعزيز الوحدات المكلفة مراقبة الحدود الشمالية والشرقية للبنان، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات المراقبة في تلك المناطق. في الوقت نفسه، تم تشديد التدابير الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، حيث تنفذ الوحدات المنتشرة تدابير استثنائية لحفظ الأمن وحماية السلم الأهلي.